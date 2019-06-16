Генсек ЛАГ прибыл в Судан с посреднической миссией

16 июня 2019 17:06 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт прибыл в воскресенье в Судан в рамках посреднических усилий по урегулированию кризиса в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

В Хартуме у него запланированы переговоры с представителями временного Военного совета и лидерами ведущей силы протестного движения - альянса "За свободу и перемены". Визит исполнительного главы межарабской организации нацелен на то, чтобы сблизить позиции сторон и вернуть их за стол переговоров в целях достижения консенсуса по переходному периоду и формированию будущих органов власти.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета. На протяжении двух месяцев стороны пытались прийти к устраивающему всех решению, однако договориться у них так и не получилось.

3 июня полиция и спецназ Судана силой освободили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, в результате чего погибли десятки человек, а ситуация накалилась до предела. После этого оппозиция отказалась продолжать переговоры с армией и заявила о сворачивании всех контактов с военными. Более того, в Хартуме началась бессрочная акция гражданского неповиновения, но уже спустя два дня она была приостановлена благодаря посредническим усилиям Эфиопии, которая пытается усадить стороны за стол переговоров, нацеленных на определение формата будущего переходного периода. Однако, несмотря на все усилия, прорыва в этом вопросе пока не намечается.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Армия Судана заявила о готовности сформировать кабинет технократов и передать ему власть
Другие страны 17:57
Генсек ЛАГ приедет в Судан на переговоры с военными и оппозицией
В мире 15 июня 21:51
Экс-президент Судана через неделю предстанет перед судом
Другие страны 15 июня 19:43
В Судане открыли десятки уголовных дел в отношении бывших чиновников
Другие страны 15 июня 19:05
Военный совет Судана признал, что отдал приказ о разгоне сидячей забастовки в Хартуме
Другие страны 14 июня 01:27
Суданская оппозиция потребовала вывода войск из городов
Другие страны 13 июня 04:11
Лента новостей
В Нигерии 34 человека убиты в результате нападений вооруженной группировки
Другие страны 18:14
Армия Судана заявила о готовности сформировать кабинет технократов и передать ему власть
Другие страны 17:57
Глава Гонконга извинилась за ситуацию с поправкой к закону об экстрадиции
Китай 17:35
В Уругвае заявили, что блэкаут в стране случился из-за Аргентины
Другие страны 17:19
Иран представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки
Ядерная программа 16:29
Аргентина и Уругвай остались без электричества из-за сбоя
Другие страны 16:10
Салах принял решение остаться в "Ливерпуле"
Спорт 15:56
Завершился второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников
Общество 15:31
Минобороны Турции сообщило об обстреле наблюдательного пункта в Идлибе
Турция 15:00