Число погибших при обстреле близ Алеппо увеличилось до 12 человек (Обновлено)

17 июня 2019 02:52 (UTC+04:00)

Число погибших в результате минометного обстрела террористическими группировками деревни аль-Вадыхи к югу от Алеппо в Сирии увеличилось до 12, не менее 15 человек пострадали, сообщил РИА Новости, как передает Trend, источник в полиции.

Ранее сообщалось о гибели 10 человек.

"Вооруженные группировки, сосредоточенные в районе Рашидин на окраинах города Алеппо, выпустили несколько ракетных снарядов в направлении южного пригорода Алеппо, которые упали в деревне аль-Вадыхи", - говорится в заявлении.

Согласно источнику, в числе погибших - сирийский военный, в числе пострадавших есть женщины и дети. Обстрел повлек также ущерб имущества жителей деревни.
Источник отметил, что число погибших может возрасти, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Эвакуация жителей продолжается.

01:50 (GMT+4) Гостелевидение Сирии сообщило в ночь на понедельник о гибели десяти мирных жителей в результате минометного обстрела деревни к югу от города Алеппо террористическими группировками.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Десять человек погибли в результате минометного обстрела деревни аль-Вадыхи к югу от города Алеппо террористическими группировками", - передает телеканал Syria TV.

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