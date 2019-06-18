Йеменские хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

18 июня 2019 05:26 (UTC+04:00)

Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о проведении масштабной воздушной атаки на международный аэропорт в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, атака осуществляется с помощью дронов.

В минувшую субботу мятежники обстреляли из Йемена два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городах Абха и Джизан, предупредив Эр-Рияд о новых бомбежках в случае продолжения военных действий в Йемене. Ранее 14 июня саудовские силы ПВО сообщили, что сбили пять ракет, направленных по Абхе и приграничному району Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, в результате попадания ракет хуситов по залу прилета в аэропорту Абхи были ранены 26 человек, в том числе женщины и дети.

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