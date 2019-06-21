Арабская коалиция нанесла удары по заминированным катерам хуситов в Йемене

21 июня 2019 03:17 (UTC+04:00)

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) в районе города-порта Ходейда, сообщает телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении коалиции говорится, что среди целей бомбардировки были заминированные катера, которые хуситы подготовили "для совершения терактов и угрозы международному судоходству".

Удар коалиции был нанесен после ракетной атаки хуситов на крупнейшую в Саудовской Аравии электростанции, расположенной на морском побережье в 140 километрах от границы с Йеменом и в 150 километрах от города Джизан.

В ночь на четверг хуситы заявили, что попали ракетой в электро- и опреснительную станцию в Джизане, представитель арабской коалиции подтвердил пуск ракеты в сторону станции. При этом он уточнил, что ракета упала рядом со станцией, не причинив ей ущерба.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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