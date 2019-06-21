Боевики в Сирии обстреляли 12 населенных пунктов за сутки

21 июня 2019 23:09 (UTC+04:00)

Боевики за последние сутки обстреляли 12 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Идлиб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айн-эль-Кантара, Мамухия, Айн-эль-Ханзир, Кара-Джагез, Икко, Айн-эль-Ашра, Хамрат, Сафсафа, Кинсибба, Раша провинции Латакия, Хамамият провинции Хама и Телль-Хатри провинции Идлиб", - сказал он.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования, добавил генерал.

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