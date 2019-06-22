Иордания намерена участвовать в семинаре по Палестине в Бахрейне

22 июня 2019 23:49 (UTC+04:00)

Делегация от Иордании будет участвовать в семинаре "Процветание во имя мира" по Палестине в Бахрейне, заявил в субботу иорданский МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Иордания приняла решение участвовать в экономическом семинаре, на который пригласили США, в дружественном королевстве Бахрейн в Манаме 25 и 26 чисел текущего месяца. Представлена (делегация) будет на уровне главного секретаря министерства финансов, чтобы выслушать озвученные предложения и анализировать это, опираясь на устоявшиеся основы. Палестинский вопрос является центральным и основным вопросом", - приводятся в заявлении слова официального спикера МИД Иордании Сефяна Сальмана.

Согласно заявлению, Иордания не видит на сегодняшний день никаких экономических предложений, которые могли бы стать заменой политическому решению, который "прекратил бы оккупацию с соблюдением всех прав палестинского народа".

Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум под лозунгом "Процветание во имя мира" для привлечения инвестиций в палестинские территории. Форум должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.

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