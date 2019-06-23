Йеменские мятежники атаковали с помощью дронов два саудовских аэропорта

Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили о нанесении ударов по саудовским аэропортам Джизан и Абха с помощью дронов, сообщает подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что хуситы сбили разведывательный самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Как заявил представитель хуситов, нападение на саудовские аэропорты стало "ответом" на нанесенные коалицией авиаудары. По его словам, хуситы продолжат наносить удары по Саудовской Аравии.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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