На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами

24 июня 2019 00:32 (UTC+04:00)

Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал сообщил, что восемь человек пострадали в аэропорту Абхи, предварительно, в результате атаки начиненного взрывчаткой беспилотника, выпущенного из Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).

Хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" ранее сообщили, что нанесли удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, которые находятся недалеко от границы с Йеменом.

В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов аэропорта Абхи 12 июня, получили ранения 26 человек, в том числе женщины и дети.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за ситуации с Ираном
США 00:03
Йеменские мятежники атаковали с помощью дронов два саудовских аэропорта
Арабские страны 23 июня 22:30
Saudi Arabian Airlines прекратит полеты над Оманским заливом и Ормузским проливом
Арабские страны 23 июня 04:17
Арабская коалиция нанесла удары по заминированным катерам хуситов в Йемене
Арабские страны 21 июня 03:17
Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена дрон
Арабские страны 20 июня 23:22
Хуситы нанесли ракетный удар по электростанции в Джизане
Арабские страны 20 июня 00:51
Лента новостей
ВС Турции нейтрализовали 58 террористов на севере Ирака
Турция 01:33
Сборная Аргентина победила команду Катара и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу
Спорт 01:13
В Иране заявили о необратимости решения о сокращении обязательств по СВПД
Иран 00:50
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Арабские страны 00:15
Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за ситуации с Ираном
США 00:03
Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"
В мире 23 июня 23:46
Боевики в Сирии за сутки нарушили режим перемирия в семи населенных пунктах
Арабские страны 23 июня 23:35
Оппозиция в Судане согласилась с предложением Эфиопии по решению кризиса
Другие страны 23 июня 23:11
Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на повторных муниципальных выборах
Турция 23 июня 22:53