На юге Саудовской Аравии человек погиб при обстреле аэропорта хуситами

Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, один из них скончался от полученных ранений, сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал сообщил, что восемь человек пострадали в аэропорту Абхи, предварительно, в результате атаки начиненного взрывчаткой беспилотника, выпущенного из Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами).

Хуситы через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" ранее сообщили, что нанесли удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, которые находятся недалеко от границы с Йеменом.

В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов аэропорта Абхи 12 июня, получили ранения 26 человек, в том числе женщины и дети.

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