Египет пока не планирует новых контрактов с Россией в сфере ВТС

Заключение каких-либо новых контрактов между Россией и Египтом в сфере военно-технического сотрудничества в ближайшем будущем пока не планируется. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Каких-либо конкретных планов по существующим или будущим контрактам нет, но министерства иностранных дел и обороны обеих стран находятся в постоянной координации, поскольку египетские вооруженные силы по-прежнему в значительной степени оснащены советской военной техникой", - сказал он.

По словам главы египетского МИД, переговоры по вопросу производства вооружений по российской лицензии в Египте также не ведутся.

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