Саудовская коалиция заявила, что ей удалось сбить беспилотник хуситов

26 июня 2019 05:49 (UTC+04:00)

Представители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что им удалось перехватить и уничтожить беспилотник, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее хуситы заявили, что они нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по позициям Вооруженных сил Саудовской Аравии близ аэропортов в приграничных городах Абха и Джизан.

Как отмечает Al Arabiya, в саудовской коалиции сообщили, что один беспилотник хуситов был сбит в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. При этом, как заявили в коалиции, целью дрона являлись жилые кварталы. О возможном ущербе и пострадавших не сообщается.

В результате налета, проведенного в воскресенье хуситами с помощью беспилотников на аэропорт Абхи, один человек погиб и не менее 20 получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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