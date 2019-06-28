В столице Алжира проходят акции протеста против правящей системы и верхушки армии

Очередные массовые манифестации протеста проходят в пятницу в столице Алжира, участники добиваются ухода представителей нынешней правящей системы и требуют установления в стране "подлинной демократии", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты с самого утра заняли традиционные места скопления - площадь Мориса Одэна и площадь перед Главным почтамтом. Люди с национальными флагами и транспарантами стягиваются на соседние улицы. За происходящим наблюдают усиленные наряды полиции и сил спецназа.

По информации издания, манифестанты скандируют лозунги не только в адрес представителей политического руководства страны, но и армейской верхушки - в первую очередь, начальника штаба Национальной народной армии (ННА), заместителя министра обороны Ахмеда Гаида Салаха, который в последние месяцы оказывает весьма заметное влияние на общественно-политические процессы в Алжире.

"Долой генералов! Мы отвергаем власть военных! Гаид Салах, уходи! Освободите Алжир!", - кричат активисты, вышедшие на улицы столицы 19-ю пятницу к ряду. По их мнению, высокопоставленные военные, включая Гаида Салаха, несут ответственность за продолжающийся в стране кризис. Кроме того, алжирцы требуют решительной борьбы с коррупцией и повышения уровня жизни.

К настоящему времени стычек манифестантов с полицией не зафиксировано, акции проходят без инцидентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.