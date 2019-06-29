Хуситы обвинили йеменскую армию в обстреле здания ООН в Ходейде

29 июня 2019 19:17 (UTC+04:00)

Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" обвинили йеменскую армию в артиллерийском обстреле здания ООН в порте Ходейда на западе страны, передает подконтрольный хуситам телеканал аль-Масира, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Армия обстреляла минометными снарядами здание ООН в районе ар-Рабса на юге города Ходейда", - передает телеканал.

Отмечается, что три снаряда упали в районе улицы 90 на востоке города.

С момента заключения первого с начала военного противостояния в Йемене мирного соглашения в декабре 2018 года стороны конфликта не перестают обвинять друг друга в его нарушении. Стокгольмские договоренности предусматривали прекращение огня в городе-порту Ходейда на Красном море и начало постепенного вывода формирований хуситов из Ходейды, а также портов Салифа и Рас-Иса. С этой целью был создан мониторинговый комитет, в который вошли представители враждующих сторон и глава группы наблюдателей ООН. Однако фактического отвода сил и прекращения военных действий так и не произошло.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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