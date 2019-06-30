Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов

30 июня 2019 01:25 (UTC+04:00)

Арабская коалиция сбила в субботу вечером беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) в направлении саудовского аэропорта Джизан, передает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на официального представителя коалиции Турки аль-Малики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира" сообщил об атаке мятежников на саудовский аэропорт Джизан с помощью беспилотника, которая якобы привела к нарушению работы воздушной гавани.

Согласно заявлению аль-Малики, беспилотник был перехвачен и сбит в 22.45 (совпадает с мск), ему не удалось достичь ни одной из целей.

В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов саудовского аэропорта Абхи 12 июня, 26 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.

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