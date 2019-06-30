В Басре в результате столкновений протестующих с полицией есть раненые

Несколько человек пострадали в столкновениях протестующих с полицией в иракской Басре в минувшую субботу, передает издание Shafaq News. Как сообщается, силы безопасности применили против демонстрантов слезоточивый газ. Поступает информация о десятках задержанных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Акции протеста не стихают в Басре уже несколько дней: местные жители собираются у здания местной администрации с требованиями улучшения условий жизни и качества предоставляемых услуг. Субботняя демонстрация в Басре была силой разогнана полицией.

Уже не в первый раз местные жители выходят на акции протеста в знак недовольства качеством жизни в городе, который является вторым по величине в стране и самым густонаселенным после Багдада. В прошлом году свыше 100 тыс. человек, включая детей, отравились некачественной водой. Кроме того, в городе, считающемся одним из самых жарких на планете с летней температурой, регулярно достигающей 50 градусов, постоянно наблюдались перебои с электричеством.

Акции протеста, организованные недовольными ситуацией жителями, вылились осенью прошлого года в беспорядки и акты вандализма. В столкновениях погибли не менее 10 человек, были сожжены офисы политических партий, штаб-квартиры гостелевидения и радиовещания, а также филиалы шиитских военизированных формирований. Огнем было уничтожено консульство Ирана в Басре.

Проведение по горячим следам экстренного заседания парламента так ни к чему и не привело. После этого премьер-министр Хейдар аль-Абади обвинил законодателей в использовании обстановки в южной провинции в своих политических целях.

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