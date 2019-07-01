Власти востока Ливии заявили о задержании турецких граждан

1 июля 2019 01:21 (UTC+04:00)

Власти города Адждабия на востоке Ливии, лояльные Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, заявили о задержании двоих граждан Турции.
Министерство иностранных дел Турции ранее в воскресенье заявило, что ЛНА задержала шесть турецких граждан. Анкара рассчитывает на их освобождение, в ином случае силы Хафтара станут "целями" Турции, отмечалось в заявлении, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с указом главы службы безопасности Адждабии в городе закрыты турецкие магазины и задержаны двое граждан Турции", - говорится в сообщении службы безопасности города в Facebook. К сообщению прикреплена фотография задержанных. В чем подозреваются мужчины, не сообщается.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.

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