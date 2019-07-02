Пять человек пострадали в результате атаки хуситов на город Абха в Саудовской Аравии

2 июля 2019 04:37 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек пострадали в результате атаки сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

Ранее телеканал Al Masirah сообщил, что хуситы нанесли удар по позициям саудовских вооруженных сил близ аэропорта в приграничном городе Абха.

Саудовская коалиция подтвердила факт атаки на аэропорт. Ее представитель заявил, что коалиция выступит с заявлением об инциденте в ближайшее время.

Аэродром саудовского города Абха неоднократно подвергался нападениям со стороны хуситов. Так, 12 июня в результате ракетного обстрела пострадали 26 человек. 14 июня сторонники "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью БПЛА, однако ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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