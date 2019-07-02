Глава парламента Алжира подал в отставку

2 июля 2019 14:24 (UTC+04:00)

Председатель Национального народного собрания (парламента) Алжира Муад Бушареб подал в отставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Известно, что работой парламента в течение последующих 15 дней будет руководить Абдарразак Тариш. О причинах отставки Бушареба не сообщается.

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку на фоне многотысячных протестов. Срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха истекает 9 июля.

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