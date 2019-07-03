В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

Свыше 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1465 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 396 человек (женщин – 118, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1069 человек (женщин – 321, детей – 545)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились восемь внутренних переселенцев.

Кроме того, за сутки восстановлено семь жилых домов, водонасосная станция в Зебедани провинции Дамаск и хлебопекарня в Эль-Крайя провинции Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что в Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор восьми сирийским гражданам, в том числе четырем детям, оказана медпомощь.

"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Деръа) и Дума (провинция Дамаск). Разминировано 2,3 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета (ВОП)", - говорится в сообщении.

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