В Сирии при взрыве заминированного мотоцикла погибли четыре человека

3 июля 2019 23:44 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны, есть раненые, сообщило госагентство SANA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Четыре человека погибли в результате теракта: заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават в городе Сувейда на юге Сирии, есть раненые", - сообщили госагентство и гостелеканал Сирии Syria TV. Позже SANA удалило сообщение о четырех жертвах, сообщив о "нескольких жертвах и раненых в результате взрыва".

Губернатор Сувейды Амир аль-Аши сообщил телеканалу, что взрыв произошел в 21.10 по местному времени. По его словам, заминированный мотоцикл взлетел на воздух на оживленной улице Канават напротив церкви. "На этой улице всегда много людей", - отметил аль-Аши. По его данным, жертвами теракта стали три человека, семеро получили ранения различной степени тяжести.

Это первый теракт в Сувейде в 2019 году. После освобождения города обстановка в городе была относительно спокойной.

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