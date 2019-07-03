В Сирии при взрыве заминированного мотоцикла погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны, есть раненые, сообщило госагентство SANA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Четыре человека погибли в результате теракта: заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават в городе Сувейда на юге Сирии, есть раненые", - сообщили госагентство и гостелеканал Сирии Syria TV. Позже SANA удалило сообщение о четырех жертвах, сообщив о "нескольких жертвах и раненых в результате взрыва".

Губернатор Сувейды Амир аль-Аши сообщил телеканалу, что взрыв произошел в 21.10 по местному времени. По его словам, заминированный мотоцикл взлетел на воздух на оживленной улице Канават напротив церкви. "На этой улице всегда много людей", - отметил аль-Аши. По его данным, жертвами теракта стали три человека, семеро получили ранения различной степени тяжести.

Это первый теракт в Сувейде в 2019 году. После освобождения города обстановка в городе была относительно спокойной.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.