В Алжире заключили под стражу бывшего министра Саида Барката

9 июля 2019 01:28 (UTC+04:00)

Бывший министр национальной солидарности и по делам семьи Алжира, экс-депутат парламента Саид Баркат в понедельник был заключен под стражу. Соответствующее решение, как сообщает информационное агентство Algerie Press Service, принял следователь Верховного суда страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее утром Баркат был допрошен. Экс-министра обвиняют в растрате государственных средств, заключении сделок с нарушением действующего законодательства и подделке официальных документов в период его работы в правительстве. После лишения Барката парламентского иммунитета Верховный суд принял решение заключить его под стражу в тюрьму Эль-Харраш.

В воскресенье стало известно, что заключен под стражу известный алжирский политик и функционер Джамель ульд Аббас, прежде являвшийся членом парламента, правительственным министром и генеральным секретарем правящей партии "Фронт национального освобождения". Его также обвиняют в растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положением, совершении сделок с нарушением действующего законодательства, подделке официальных документов.

На минувшей неделе в тюрьму Эль-Харраш был заключен под стражу бывший руководитель Главного управления национальной безопасности (ГУНБ) Алжира генерал Абдельгани Хамель и двое его сыновей. Их обвиняют в коррупции.

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