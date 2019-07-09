Аравийская коалиция перехватила запущенный хуситами беспилотник

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила беспилотный летательный аппарат, запущенный сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее телеканал Al Massira передал, что беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Абхе, а также электростанцию в регионе Тихама на западе страны. Как утверждали хуситы, в результате атаки воздушное сообщение с аэропортом было приостановлено.

Как отмечает Al Arabiya, силам коалиции удалось перехватить и сбить как минимум один дрон, целями которого были гражданские объекты в Саудовской Аравии. Ущерба объектам нанесено не было. Кроме того, по данным телеканала, воздушное сообщение с аэропортом в Абхе не прерывалось.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром в Абхе ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате чего пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов. Силам ПВО и ВВС Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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