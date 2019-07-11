Свыше 1,7 тыс. сирийских беженцев вернулись из Ливана на родину

11 июля 2019 16:50 (UTC+04:00)

Группа сирийских беженцев численностью свыше 1,7 тыс. человек выехала в четверг из Ливана на родину. Как сообщил телеканал Al Manar, семьи сирийцев пересекли границу через контрольно-пропускные пункты "Маснаа", "Даббусия" и "Земрани", направившись в окрестности Дамаска и Хомса. Они были доставлены туда со специальных пунктов сбора, созданных ливанскими властями в Триполи, Аккаре, Бурдж-Хаммуде, Набатии, Сайде и Эрсале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сирийское правительство предоставило автобусы для вывоза своих граждан на родину. На границе беженцы смогли получить необходимую медицинскую помощь, в частности, их детям были сделаны прививки от полиомиелита.

По сведениям телеканала, вернувшиеся на родину граждане разместятся в городах и селениях, освобожденных сирийскими войсками от террористов. Все они выражают радость по поводу своего возвращения и благодарят за содействие сирийскую армию и правительство.

Это пятый с начала года организованный выезд сирийцев на родину из Ливана, предыдущие четыре состоялись 31 января, 28 февраля, 8 апреля и 1 июня. По официальным данным, численность сирийских беженцев, переместившихся в период конфликта на ливанскую территорию, превышает 1,5 млн. человек. В прошлом году в Сирию при содействии ливанских властей вернулись 172 тыс. человек.

По словам ливанского госминистра по делам перемещенных лиц Салеха аль-Гариба, возвращение сирийских граждан на родину из Ливана "носит безопасный и добровольный характер".

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