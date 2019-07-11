Число жертв двух взрывов в Африне увеличилось до 14

Число жертв двух взрывов в городе Африн на севере Сирии возросло до 14, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал Al Alam, среди погибших - восемь мирных граждан, в том числе двое детей, и шестеро боевиков из вооруженных группировок.

Ранения получили еще 35 человек. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Первый теракт был устроен на въезде в город возле контрольно-пропускного пункта боевиков. Затем в центре Африна на воздух взлетела начиненная взрывчаткой автоцистерна с топливом.

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