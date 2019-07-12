В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах

12 июля 2019 02:03 (UTC+04:00)

Туристы в Дубае теперь могут покупать алкоголь в специализированных магазинах, для этого им необходим только оригинал паспорта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщают эмиратские СМИ.

Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах.

Теперь туристы вправе получить бесплатную 30-дневную лицензию в магазинах сети Mercantile and Marketing International (MMI), предоставив оригинал паспорта. При этом им будут выдавать брошюру с правилами употребления алкоголя в Дубае.

Получить лицензию смогут только туристы в возрасте от 21 года, не являющиеся мусульманами.

В Дубае алкоголь отсутствует в открытой продаже, его можно купить только по лицензии в специализированных магазинах. Для получения лицензии постоянно проживающим в Дубае необходимо, в частности, подтверждение от работодателя.

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