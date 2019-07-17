Йеменские мятежники заявили, что поразили цели в аэропорту Джизан

17 июля 2019 13:42 (UTC+04:00)

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) утверждают, что поразили важные военные цели в региональном аэропорту города Джизан вблизи границы с Йеменом во время масштабной операции с использованием беспилотников, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженные силы провели масштабную операцию против важных военных целей в региональном аэропорту Джизана с использованием беспилотников, цели удалось поразить, движение в аэропорту Джизана было прервано", - сказал представитель хуситов.

Аэропорт Джизана возобновил работу в мае после того, как четыре года был закрыт из-за военных действий в Йемене. Однако с этого момента йеменские мятежники почти ежедневно обстреливают воздушную гавань.

Военные действия между хуситами и силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, продолжаются с марта 2015 года без явного преимущества какой-либо стороны конфликта над другой.

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