В сирийском Идлибе при авиаударах погибли 60 человек

23 июля 2019 12:17 (UTC+04:00)

Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило о почти 60 погибших и свыше 100 раненых в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По меньшей мере 59 человек убито и свыше 100 женщин, детей и мужчин получили ранения, многие тяжелые, после того как несколько смертельных авиаударов было нанесено по нескольким районам южного Идлиба сегодня (22 июля – ред.).

Самая ужасная атака была совершена на популярный общественный рынок в Маарет-ан-Нумане этим утром, которая привела в гибели как минимум 39 человек, включая восемь женщин и пятерых детей. Эти данные могут возрасти, потому что тела продолжают находить", - говорится в заявлении заместителя регионального гуманитарного координатора по Сирии Марка Каттса, опубликованном во вторник.

По данным УКГВ ООН, в понедельник вечером в Идлибе авиаудары были нанесены также по рынку Саракеб, убиты 8 человек, включая женщину и четырех детей. Кроме того, из минометов был обстрелян Алеппо, что привело к гибели семи мирных жителей, говорится в сообщении.

Ранее ряд западных СМИ опубликовали информацию со ссылкой на данные финансируемой Великобританией и США организации "Белых касок" и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которой якобы в результате авиабомбардировки российскими силами рынка в Маарет-ан-Нумане погибли по меньшей мере 23 человека. В минобороны РФ утверждения "Белых касок" назвали фейком. В министерстве подчеркнули, что авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла.

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