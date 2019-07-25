Саудовская Аравия обновила пик экспорта нефти в Китай за счет снижения поставок в США

25 июля 2019 00:41 (UTC+04:00)

Крупнейший в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия, в марте 2019 года увеличила до максимума с 2004 года экспорт нефти в Китай за счет снижения поставок в США, говорится в исследовании Управления по энергетической информации Минэнерго США (EIA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, экспорт саудовской нефти в Китай в марте этого года достиг 1,7 млн баррелей в сутки, что является максимумом с 2004 года. Растут поставки нефти из королевства и в другие страны Азии. Всего в 2019 году экспорт саудовской нефти в такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань может достичь 4 млн баррелей в сутки против 3,5 млн баррелей в 2018 году, следует из данных EIA. При этом добыча королевства с ноября 2018 года снизилась почти на 1 млн б/с из-за сокращения производства в рамках соглашения ОПЕК+.

В то же время экспорт нефти в США из королевства снижается, по отношению к 2018 году он сократился уже на 0,2 млн б/с - до 0,5 млн б/с в мае - июне 2019 года. США, в свою очередь, снижают импорт ближневосточной нефти в целом, не только из Саудовской Аравии. В основном это происходит за счет роста собственной добычи и увеличения закупок канадской нефти.

В ближайшие месяцы поставки саудовской нефти в страны Азии могут оставаться на довольно высоком уровне, считают в EIA. Эр-Рияд продолжит замещать иранскую нефть с этих рынков, так как с мая действуют ужесточенные санкции США, целью которых является сведение иранского экспорта нефти до нуля.

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