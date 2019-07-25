Йеменские мятежники с помощью беспилотников атаковали базу саудовских ВВС

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов военную авиабазу, расположенную на территории Саудовской Аравии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал "Аль-Масира".

По его данным, целью беспилотников являлись ангары с боевыми самолетами и склады с боеприпасами, находящиеся на авиабазе саудовских ВВС в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. В саудовской коалиции пока никак не комментировали данные сообщения.

Аравийская коалиция объявила на прошлой неделе о новом наступлении на позиции хуситов на западе Йемена. Среди целей авиаударов обозначены объекты ПВО и склады баллистических ракет, принадлежащие повстанцам.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.