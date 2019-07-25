В ООН сообщили, что при крушении судна у берегов Ливии могли погибнуть более 100 человек

25 июля 2019 17:55 (UTC+04:00)

Судно потерпело крушение у берегов ливийского города Хомс, в результате могли погибнуть более 100 человек. Об этом на своей странице в Twitter информирует в четверг Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ливии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трагические новости о смертельном кораблекрушении у побережья Хомса. Первоначальные сообщения указывают на то, что более 100 человек, возможно, погибли, в то время 140 человек спасены и высажены на берег, они получают медицинскую и гуманитарную помощь от партнера УВКБ ООН - Международного медицинского корпуса", - говорится в сообщении.

Другие подробности происшествия не приводятся.

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