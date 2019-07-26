Сирия готовится к запуску системы электронных платежей

26 июля 2019 11:15 (UTC+04:00)

Центральный банк Сирии рассматривает запуск проекта электронных платежей как важный финансовый и социальный элемент для страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Не скрыть важности в ускорении запуска проекта электронных платежей, учитывая их роль в увеличении доступности финансовых услуг и предоставлении необходимой финансовой и социальной поддержки", - сказал Карфуль.

Глава ЦБ Сирии отметил важность поддержки развития финансовых услуг, что расширяет возможности организаций, испытывающих в настоящее время проблемы со своевременным финансированием.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии
Турция 25 июля 23:45
Как Грузия может решить проблему роста потребления электроэнергии? (ЭКСКЛЮЗИВ)
Энергетика 24 июля 20:06
США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
В мире 24 июля 01:35
В сирийском Идлибе при авиаударах погибли 60 человек
Арабские страны 23 июля 12:17
Выпущенная из Сирии ракета попала в дом в Турции, есть пострадававшие
Турция 23 июля 02:26
Грузия получила от Азербайджана 40 млн кВт/ч электроэнергии
Финансы 22 июля 17:42
Лента новостей
МИД Франции выразил приверженность существующему соглашению о Brexit
Другие страны 11:41
Выбор Азербайджана местом проведения EYOF Baku 2019 – это высокая оценка, данная стране - министр
Общество 11:40
МВД Турции прокомментировал намерение сирийских беженцев провести пикет в Стамбуле
Турция 11:33
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Другие страны 11:33
Expressbank сократил активы на 21%
Бизнес 11:21
Синдром хронической усталости или "синдром менеджера"
Общество 11:15
В Азербайджане приостановлено газоснабжение в трех районах
Общество 11:09
Трамп заступился за Северную Корею после пуска ракет
Другие страны 11:06
Узбекистан и Турция будут развивать ж/д перевозки по Баку-Тбилиси-Карс
Бизнес 11:04