Сирия готовится к запуску системы электронных платежей

Центральный банк Сирии рассматривает запуск проекта электронных платежей как важный финансовый и социальный элемент для страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Не скрыть важности в ускорении запуска проекта электронных платежей, учитывая их роль в увеличении доступности финансовых услуг и предоставлении необходимой финансовой и социальной поддержки", - сказал Карфуль.

Глава ЦБ Сирии отметил важность поддержки развития финансовых услуг, что расширяет возможности организаций, испытывающих в настоящее время проблемы со своевременным финансированием.

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