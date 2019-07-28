Войска ПНС Ливии атаковали подконтрольную силам Хафтара авиабазу в Эль-Джуфре

28 июля 2019 10:00 (UTC+04:00)

Войска Правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершили атаку на авиабазу в муниципалитете Эль-Джуфра, подконтрольную силам Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, в результате атаки были уничтожен ангар для беспилотников и склад боеприпасов. Также был поврежден военно-транспортный самолет Ил-76.

Информация о возможных жертвах и пострадавших не поступала.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 1 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. получили ранения.

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