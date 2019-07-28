Хуситы заявили, что с помощью дронов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

28 июля 2019 11:15 (UTC+04:00)

Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовский аэропорт Наджран вблизи границы с Йеменом, сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В мае аэропорт в саудовском городе Наджран открылся спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.

По словам представителя хуситов, в результате двух ударов дронов по аэропорту были поражены диспетчерские пункты, ангары для беспилотников и другие военные объекты. Он добавил, что в результате атаки "было прекращено авиасообщение в аэропорту".

Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эти сообщения.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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