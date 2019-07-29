Армия Хафтара начала второй этап наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на ливийскую столицу Триполи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее ЛНА заявила, что первый этап наступления на Триполи завершился успешно.

"Силы (Ливийской национальной – ред.) армии наступают на Триполи в рамках нового дня операции "Поток достоинства", то есть второго этапа военной операции, поскольку армия достигла большинства своих целей, среди которых – истощение сил вооруженных формирований с точки зрения численности, снаряжения и боевиков. У сил ЛНА большая выдержка в войне на истощение", - сообщил аль-Кайди.

Кроме того, депутат позитивно оценил недавний визит делегации ливийского парламента в США, подчеркнув, что его основной целью было довести до сведения о том, что "действительно происходит в Ливии". Аль-Кайди уточнил, что речь шла о правде по поводу "поддержки терроризма со стороны правительства национального согласия (ПНС)".

Аль-Кайди также добавил, что делегация ливийского парламента завершит свою зарубежную поездку визитом во Францию.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.

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