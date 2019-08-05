В Каире один человек погиб при взрыве кислородного баллона

Один человек погиб, еще несколько получили ранения при взрыве кислородного баллона на территории каирского Института рака в центре египетской столицы, сообщил РИА Новости источник в МВД страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник на острове Маньял, расположенном в центральной части Каира. По данным собеседника РИА Новости, сдетонировал кислородный баллон, находившийся в автомобиле одного из сотрудников египетского Института рака, минимум двое получили ранения.

На месте взрыва начался пожар. Десятки пожарных машин направлены к месту инцидента для тушения пламени.

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