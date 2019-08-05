Хуситы атаковали два аэропорта и авиабазу в Саудовской Аравии

5 августа 2019 10:47 (UTC+04:00)

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты саудовских городов Абха и Наджран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что атаке также подверглась авиабаза Короля Халида на юго-западе Саудовской Аравии. Целью атак были различные военные объекты, в том числе беспилотники. Телеканал также утверждает, что в результате нападения была нарушена работа аэропортов.

Как информирует агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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