Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин

7 августа 2019 04:29 (UTC+04:00)

Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин и ликвидировала 45 боевиков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Во вторник после ожесточенных столкновений между сирийский армией и вооруженными террористическими группировками... сирийской армии удалось восстановить контроль над городом Арбаин на северо-западе Хамы и ликвидировать 45 боевиков, среди которых много иностранцев", - сообщил корреспондент.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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