Йеменские мятежники нанесли удар по лагерю аравийской коалиции

7 августа 2019 17:05 (UTC+04:00)

Йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) выпустили в среду ракету по лагерю аравийской коалиции, расположенному в окрестностях саудовского города Наджран. Об этом, как передал йеменский телеканал Al Massira, заявил в Сане представитель мятежников генерал Яхья Сариа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Удар был нанесен баллистической ракетой "Бадр" по военному лагерю в Риджале, - сообщил он. - В результате уничтожено большое число наемников, воюющих на стороне саудовских войск".

Со стороны командования аравийской коалиции сведений о новой ракетной атаке хуситов не было.

По информации Al Massira, ранее хуситы провели наземную операцию против трех баз аравийской коалиции (в Хеббе, Эш-Шаафе и Эль-Джауфе), убив свыше 40 военных.

Хуситы обвиняют войска президента Абд Раббо Мансура Хади, на стороне которого воюют силы аравийской коалиции, в срыве договоренности о прекращении огня. Соглашение о возобновлении перемирия между сторонами было достигнуто 14 июля при посредничестве датского генерала Мишеля Анкера Лоллесгора, возглавляющего группу наблюдателей ООН в йеменском порту Ходейда.

Аравийская коалиция объявила 20 июля о новом наступлении на позиции мятежников на севере и западе Йемена. Среди целей авиаударов обозначены объекты ПВО и склады баллистических ракет, принадлежащие повстанцам.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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