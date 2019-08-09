Десять сирийских военных погибли при обстрелах со стороны боевиков

Десять сирийских военных погибли, 21 получил ранения при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в пятницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

По его словам, утром боевики обстреляли окраины населенного пункта Абу-Дали, убив одного и ранив двух мирных жителей, после чего перешли в наступление на расположенные в этом районе позиции сирийской армии.

"Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций. В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибло 10 военнослужащих сирийских правительственных войск, 21 ранен", - сказал Бакин. Также, по его словам, минометному обстрелу утром подверглись позиции военных в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.

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