Боевики 30 раз обстреляли населенные пункты в Сирии

Боевики за сутки 30 раз обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки боевики совершили тридцать обстрелов. Огню со стороны незаконных вооруженных формирований подверглись населенные пункты: Кнедда провинции Идлиб; Хирбатхир, Кафрхамра, Сабикия, Беньямин, Эль-Бурайдж, Мгарет-Марза, Маканис-Эддувайри, Телль-Хатри и Маканис провинции Алеппо; Бейт-Зиван, Бейт-Джнаура, Кальат-Марза, Сандран, Кара-Галиа, Сафсафа, Мамухия, Эль-Харуф, Икко, Крусу, Эль-Аси и Джурин провинции Латакия", - сообщил он.

По его словам, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

Согласно сообщению, продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска, включая один воздушный и один морской, а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска "Джлеб".

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