ООН: односторонние санкции ухудшают жизнь простых людей в Сирии

10 августа 2019 02:17 (UTC+04:00)

Экономические санкции, введенные рядом государств против Сирии, расцениваются как жесткая блокада, эти меры ухудшают жизнь простых людей в этой стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу докладе спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Идриса Джазаири.

"При рассмотрении в целом всеобъемлющие экономические санкции, которые ряд государств и региональных организаций продолжают вводить в отношении Сирийской Арабской Республики, можно квалифицировать как положение, фактически представляющее собой жесткую блокаду этой страны", - подчеркивается в документе, распространенном в пятницу в ООН. "Эксперты расценивают эти санкции как бесчеловечные и разрушительные и как "самый запутанный и масштабный санкционный режим, который когда-либо вводился", - говорится в докладе Джазаири.

По его словам, сочетание и количество адресных, финансовых и секторальных санкций "усугубило страдания сирийского гражданского населения, причиненные за многие годы вооруженного конфликта". "В последние месяцы, несмотря на то, что правительство Сирии последовательно устанавливает контроль над огромными частями территории страны и стремится активизировать усилия, направленные на восстановление и экономическое оздоровление, введение новых серий жестких санкций ухудшает участь простых людей", - предупредил спецдокладчик ООН.

Последний раз США ужесточали санкционный режим в отношении Сирии в июне, включив в черный список три физических и 13 юридических лиц.

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