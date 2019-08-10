Сирийские войска окружили форпост боевиков на юге провинции Идлиб - СМИ

10 августа 2019 21:12 (UTC+04:00)

Бойцы сирийской армии окружили в субботу важный форпост бандформирований в районе поселка Эль-Хобейт на юге провинции Идлиб. Об этом сообщила газета Al-Watan, перелает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, артиллерия правительственных сил сейчас ведет огонь по позициям противника, вынуждая боевиков отступить. Исход сражения предрешен, учитывая, что сирийские военнослужащие вернули под контроль в пятницу высоты Телль-Сахер.

Утром войска освободили в этом районе населенный пункт Эль-Джейсат и прилегающие к нему фермы.

На этом участке фронта армия и ополченцы наступают на город Хан-Шейхун, который расположен на стратегическом шоссе Хама - Алеппо. Захват Эль-Хобейта откроет правительственным силам проход к Хан-Шейхуну.

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