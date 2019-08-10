В Йемене сепаратисты заявили, что захватили президентский дворец

Отряды сепаратистов из йеменского Южного переходного совета (ЮПС) заявляют, что захватили президентский дворец, расположенный в Адене, экономической столице страны. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление, распространенное представителем ЮПС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, сепаратисты не встретили никакого сопротивления, сейчас они находятся внутри дворца.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что отряды ЮПС взяли под свой контроль три армейские казармы в городе. По его сведениям, за сутки в ходе уличных перестрелок в Адене погибли более 20 человек.

Министр обороны Йемена Мухаммед аль-Макдиси и начальник генштаба Абдалла аль-Нахаи заявили ранее в субботу, что вооруженные силы "поддерживают законную власть и сокрушат железной рукой заговорщиков, посягающих на стабильность и единство страны". Однако спустя несколько часов сепаратисты овладели основными ключевыми точками в южной столице, вытеснив проправительственные силы.

В январе 2018 года Аден уже переходил под власть ЮПС. Его лидер Айдарес аз-Зубейди тогда объявлял о смещении йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади, который постоянно находится в Саудовской Аравии. В среду ЮПС снова потребовал отстранить от власти главу государства, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

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