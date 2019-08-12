Более двадцати сирийских военных погибли при атаках боевиков за два дня

Двадцать три военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа, сообщается на сайте Минобороны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Нападение 10 августа произошло в районе населенного пункта Икко, в направлении Сукайк-Ачан, 11 августа - в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн - Кафер-Нбуда.

"Все атаки боевиков террористических организаций отбиты сирийскими правительственными силами. Боевики понесли тяжелые потери", - говорится в сообщении.

По данным Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии, в нападении участвовали до 700 боевиков.

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