Сепаратисты хотят помочь Хафтару взять под контроль Триполи

13 августа 2019 01:00 (UTC+04:00)

Йеменские сепаратисты, захватившие несколько дней назад город Аден, заявили о готовности помочь силам командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара взять под контроль Триполи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовы помочь нашим братьям в Ливии, снабдить их нашими знаниями и опытом (в их войне) против тех же самых боевиков, прикрывающихся легитимностью", - написал бен Брек.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны переехало правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов-сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

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