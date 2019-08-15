Боевики сбили сирийский военный самолет

15 августа 2019 01:19 (UTC+04:00)

Боевики сбили в Идлибе самолет сирийских ВВС, сообщило гостелевидение Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Судьба пилота остается неизвестной.

Как рассказал источник гостелевидения, военный самолет, задачей которого было уничтожение штабов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра", был сбит ракетой.

В начале августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня после переговоров по Сирии в Нур-Султане.

Командование сирийской армии отметило, что остановит боевые действие при условии выполнения Турцией обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в 2018 года в Сочи. Основным пунктом соглашения являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Однако через несколько дней правительственные силы возобновили операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований. Так, боевики воспользовались затишьем и предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.

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