В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны

Гостелевидение Сирии сообщило в ночь на пятницу, что сирийская противовоздушная оборона отразила ракетную атаку на город Масьяф в западной провинции Хама, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наша ПВО отражает ракетную атаку на Масьяф. Ракета уничтожена в небе над городом", - сообщает телеканал Syria TV.

Сирийский военный источник заявил, что "вражеская ракета была запущена в сторону Масьяфа в 23.06 по местному времени из воздушного пространства севера Ливана". По его словам, ПВО Сирии уничтожила ракету прежде, чем она достигла цели.

О материальном ущербе или пострадавших пока не сообщается.

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