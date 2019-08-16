Жители Адена на юге Йемена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов

Жители юга Йемена вышли в четверг на демонстрацию в поддержку захватившего власть в Адене Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение этой части страны, сообщил йеменский новостной портал "Аден аль-гад", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Участники акции в поддержку сепаратистов заявили, что "предпринятые южными силами действия для защиты народа и обеспечения безопасности были необходимыми", а главе совета Айдарусу аз-Зубейди "выпала историческая задача от имени народа создать государство на юге Йемена".

Они призвали международное сообщество и арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией "передать управление югом южанам через Переходный совет и уважать желание жителей юга в их требовании независимости".

В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден. В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена во главе с уволенным губернатором провинции Аден аз-Зубейди. 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены, сам Хади улетел в Эр-Рияд.

Южный регион страны с населением 4 миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян.

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