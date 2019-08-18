Иордания запросила у ЮАР помощь в освобождении похищенных бизнесменов

Иордания обратилась к правительству ЮАР с просьбой о помощи в связи с похищением в этой африканской стране двух иорданских предпринимателей. Об этом сообщил в воскресенье южноафриканский информационный портал EWN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным прессы ЮАР, речь идет об отце и сыне.

Как отмечает EWN, усилия по освобождению иорданцев координирует как специальный операционный центр внешнеполитической службы королевства, так и его посольство в Претории.

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