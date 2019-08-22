В Алжире экс-министр юстиции предстал перед судом по обвинению в коррупции

22 августа 2019 15:17 (UTC+04:00)

Бывший министр юстиции, хранитель печати Алжира Тайеб Люх предстал в четверг перед Верховным судом страны по обвинению в причастности к коррупции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает информационный портал Alg24, подсудимый дает показания следователю. Люх занимал пост министра юстиции в период с 2013 по 2019 год. До этого он больше года работал министром труда, занятости и социального обеспечения в правительстве Алжира. Люх является членом правящей партии "Фронт национального освобождения".

В Алжире на протяжении несколько месяцев идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или посажены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывших глав правительств и министров, а также бизнесмены и олигархи.

За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь, начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

В конце минувшей недели новый министр юстиции, хранитель печати Белькасем Зегмати заявил, что "коррупция в Алжире не ограничивается расхищением государственных средств и незаконным обогащением, она также распространяется на незаконное присвоение государственного имущества, которое происходит вследствие решений, принятых в органах государственного управления".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
TOP-5 стран куда граждане Турции отправляются в целях поиска работы
Турция 09:29
В Алжире партии большинства поддержали инициативу о проведении диалога
Арабские страны 14 августа 16:09
Алжирский трибунал выдал международный ордер на арест экс-министра национальной обороны
Арабские страны 6 августа 17:20
Доход Beeline в Узбекистане вырос на 10,6%
Бизнес 2 августа 09:19
В Актюбинскую область Казахстана привлекут свыше $1 млрд инвестиций
Бизнес 20 июля 14:14
Во Франции задержали более 280 человек в ходе беспорядков после победы сборной Алжира
Другие страны 15 июля 11:49
Лента новостей
В Азербайджане презентована работа по оказанию поддержки самозанятости инвалидов (ФОТО)
Общество 15:31
Посол КНР в России заявил, что иранскую ядерную сделку нельзя заменить
Другие страны 15:28
В Батуми будет доступен каршеринг электромобилей
Финансы 15:21
В оборот выпущены марки, посвященные 100-летию ГПС Азербайджана (ФОТО)
Общество 15:20
Кямран Агабалаев в сериале "Русский раб" Первого канала России (ФОТО)
Культура 15:16
Ситуация с валютой Узбекистана нормализуется к 2020 году если ЦБ не будет влиять на формирование курса (Эксклюзив)
Финансы 15:13
SOCAR проведет 2D сейсмику на мелководье Абшеронского полуострова
Энергетика 15:03
Япония считает, что без нового договора о РСМД может начаться гонка вооружений
Другие страны 15:01
В Туркестанской области Казахстана одобрено свыше 200 проектов
Бизнес 15:00