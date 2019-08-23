Премьер Йемена призвал к единению стороны, воюющие на юге страны

Премьер-министр Йемена Муайен Абдель Малик Саид призвал противоборствующие стороны в южной провинции Шабва к единению ради стабилизации ситуации в стране, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Призываю все стороны в провинции Шабва объединиться и поддержать официальные местные власти и государственные органы для того, чтобы не позволить тем, кто является угрозой для безопасности, стабильности и спокойствия Йемена, добиться своих целей", - цитирует телеканал главу йеменского правительства.

Al Arabiya отмечает, что премьер также связался по телефону с губернатором Шабвы и обсудил с ним способы нормализации ситуации в провинции.

В пятницу телеканал Al Jazeera сообщил о том, что силы, лояльные международно признанному правительству Йемена, установиликонтроль над городом Атак (административный центр провинции Шабва) после столкновений с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС).

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